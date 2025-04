Verdachte krijgt maand minder cel wegens onrechtmatig iPhone-onderzoek

De rechtbank Gelderland heeft een verdachte een maand minder cel opgelegd omdat zijn iPhones en laptops onrechtmatig door de politie werden doorzocht. De man werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 26 maanden wegens het versturen van phishingmails uit naam van Libelle, waarmee hij creditcardgegevens van tientallen personen wist te bemachtigen, alsmede het opnemen van gesprekken van politieagenten en het belemmeren van 'geautomatiseerde werken' van de politie.

De verdachte deed dit door veelvuldig te bellen met (piket)telefoonlijnen en het alarmnummer en zogenaamde conference calls op te zetten via bij de politie in gebruik zijnde 088-doorschakelnummers. De politiemedewerkers die elkaar aan de lijn kregen hadden elkaar niet gebeld. De verdachte was zelf onderdeel van het gesprek en kon, zonder zichzelf kenbaar te maken, opnames maken.

De verdachte belde ook veelvuldig het alarmnummer, waardoor politiemedewerkers werkzaamheden, ook tijdens inzet bij ernstige incidenten waarbij noodhulp moest worden verleend, niet meer op een normale manier konden verrichten. "De meldkamer Noord-Nederland had zoveel overlast dat deze bijna helemaal plat lag", zo staat in het vonnis. Volgens de rechter heeft de verdachte hierdoor zeer grote risico’s veroorzaakt voor de effectieve inzet van politie bij de handhaving van de rechtsorde en het verlenen van noodhulp.

Onrechtmatig iPhone-onderzoek

Tijdens het onderzoek naar de verdachte werden zijn iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro Max, Macbook en Acer Chromebook onderzocht. Er was hiervoor geen toestemming van een rechterlijke instantie of een onafhankelijke bestuurlijke entiteit, waardoor het onderzoek onrechtmatig was en er sprake is van vormverzuim, aldus de rechter. Die stelt dat uit het procesdossier blijkt dat op de smartphones onder meer de browsergeschiedenis, communicatie (met familieleden), de inhoud van een mailaccount, belgeschiedenis, locatiegegevens, notities en foto’s zijn aangetroffen.

"De toegang tot al die gegevens kan, in het bijzonder als deze gegevens in onderling verband met elkaar worden gebracht, leiden tot zeer nauwkeurige conclusies over het privéleven van de gebruiker. De daaruit voortvloeiende inbreuk op de door artikel 7 en 8 Handvest gewaarborgde grondrechten moet naar het oordeel van de rechtbank worden aangemerkt als ernstig", aldus de rechter. Die voegt toe dat door het onrechtmatige onderzoek de persoonlijke levenssfeer van de verdachte is geschonden.

"De rechtbank acht, gelet op de ernst van de schending van de persoonlijke levenssfeer van verdachte waarbij toegang werd verkregen tot gevoelige informatie, het belang van het geschonden voorschrift en de ernst van het verzuim, strafvermindering gerechtvaardigd", laat het vonnis verder weten. De rechter besluit uiteindelijk de gevangenisstraf van de verdachte wegens die vormverzuim met één maand te verminderen.