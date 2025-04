Ministerie VS aan personeel: geen geclassificeerde informatie via Signal

Het Amerikaanse ministerie van Homeland Security (DHS) heeft personeel verzocht om geen geclassificeerde informatie via chatapp Signal te versturen. Daarbij wordt onder andere naar 'recente mediaberichtgeving' gewezen, zo melden Bloomberg en CBS News. In de memo stelt Antoine McCord, chief information officer (CIO) van het ministerie, dat het gebruik van Signal op door het ministerie verstrekte apparaten is toegestaan, alleen niet voor geclassificeerde informatie.

"We willen DHS-medewerkers eraan herinneren dat Signal een goedgekeurde app is op overheidsapparaten, en veilige en waardevolle end-to-end encryptie voor berichten biedt", aldus McCord in de memo. De CIO voegt toe dat ontvangen en verstuurde berichten wel moeten worden bewaard. De beste manier om aan deze voorwaarde te voldoen is om voor werkgerelateerde zaken alleen werkapparaten te gebruiken, gaat de memo verder.

In het geval van werkberichten op privéapparatuur moeten medewerkers hier een screenshot van maken en het bestand vervolgens naar hun DHS-account mailen of de berichten naar hun werkapparatuur doorsturen. McCord laat verder weten dat de standaardprotocollen voor geclassificeerde informatie van kracht blijven en het feit dat Signal robuuste end-to-end encryptie biedt dit het niet anders maakt.