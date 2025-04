Grote sensorleverancier Sensata getroffen door ransomware-aanval

Sensata Technologies, één van de grootste leveranciers van industriële sensoren ter wereld, is getroffen door een ransomware-aanval waardoor verschillende systemen zijn versleuteld. Het bedrijf heeft het netwerk offline gehaald, wat gevolgen heeft voor de dienstverlening. Zo kan de leverancier onder andere geen producten leveren, ontvangen of produceren, alsmede klanten ondersteunen. Dat laat Sensata in een melding aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC weten.

Het bedrijf zegt dat het inmiddels begonnen is om bepaalde functies te herstellen, maar kan nog niet zeggen wanneer alles is hersteld. Daarnaast blijkt uit voorlopig onderzoek dat bij de aanval ook bestanden van het bedrijfsnetwerk zijn gestolen. De aard en omvang hiervan wordt nog onderzocht. Op dit moment verwacht Sensata niet dat het incident een grote impact op de financiële resultaten of operaties zal hebben. Hoe de aanval kon plaatsvinden is niet bekendgemaakt. Sensata telt achttienduizend medewerkers, is in vijftien landen actief, waaronder Nederland, en had vorig jaar een omzet van 3,6 miljard dollar.