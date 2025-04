IDeal eind 2027 volledig vervangen door nieuw betalingssysteem Wero

IDeal moet eind 2027 volledig vervangen zijn door het nieuwe betalingssysteem Wero. Volgend jaar wordt Wero gefaseerd in Nederland ingevoerd, zo laat het European Payments Initiative (EPI) tegenover het AD weten. EPI is door allerlei Europese banken opgericht en wil met Wero naar eigen zeggen een "alles-in-één oplossing voor digitale portemonnees" ontwikkelen onder één Europees merk.

In een eerste fase is Wero bedoeld voor ‘persoon-tot-persoon’ (P2P) en ‘persoon-tot-professional’ (P2Pro) betalingen, waarna de dienstverlening zal worden uitgebreid met online en mobiel betalen, om op termijn point-of-sale betalingen te faciliteren. Later is het de bedoeling dat er allerlei diensten aan de wallet kunnen worden toegevoegd, zoals ‘Koop nu, betaal later', digitale identiteitsfunctionaliteit en spaar- en loyaliteitsprogramma’s. Wero zal volgens EPI de manier waarop mensen betalen 'herdefiniëren'.

Wero werkt al in Duitsland, Frankrijk en België. In de loop van volgend jaar wordt het in Nederland in fases geïntroduceerd om iDeal te vervangen. "Volgend jaar beginnen we dus met een gefaseerde overstap van iDeal naar Wero. Consumenten merken daar in eerste instantie niets van. Wero bouwt namelijk voort op de techniek van iDeal. Bijna alle Nederlandse banken doen daaraan mee", aldus EPI tegenover het AD. Eind 2027 moet iDeal voor online betalingen zijn vervangen. Wero wordt geïntegreerd in de app van verschillende banken maar is ook als losse app te gebruiken die aan een of meerdere bankrekeningen is gekoppeld.