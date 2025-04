Bunq hoeft slachtoffer bankhelpdeskfraude geen 10.000 euro te vergoeden

Bunq hoeft een slachtoffer van bankhelpdeskfraude geen 10.000 euro te vergoeden, zo heeft het financiele klachteninstituut Kifid geoordeeld. De klant werd vorig jaar gebeld door een oplichter die zich voordeed als medewerker van ING. Op verzoek van de oplichter installeerde klant het programma AnyDesk. Vijf minuten later nadat de oplichter belde werd er een nieuw apparaat aan de rekening van de klant gekoppeld.

"Om een nieuw apparaat te koppelen, moet de QR-code op het nieuwe apparaat gescand worden met een al eerder gekoppeld apparaat. Uit de administratie van de bank blijkt dat de QR-code om 14:22 uur gescand is met de iPhone van de consument, waarna het nieuwe apparaat toegang heeft gekregen tot het bunq-account van de consument", zo laat het Kifid weten. Met het nieuwe apparaat werd vervolgens 12.500 euro overgemaakt. Een kleine tweeduizend euro daarvan kon worden veiliggesteld.

De klant wil dat bunq de schade vergoedt. Hij stelt dat de bank onvoldoende veiligheidsmaatregelen heeft genomen om de fraude te voorkomen. Zo was er volgens hem geen sprake van sterke cliëntauthenticatie: het invoeren van de zescijferige beveiligingscode was voldoende. Volgens de klant hebben andere banken veel betere veiligheidsmaatregelen en had de fraude daarom alleen bij bunq kunnen plaatsvinden.

Omdat bunq de schade niet wilde vergoeden stapte de klant naar het Kifid. "Hoewel het aan de bank is om te stellen en – na gemotiveerde betwisting door de consument – te bewijzen dat sprake is van grove nalatigheid aan de zijde van de consument, rust op de consument een verzwaarde motiveringsplicht. Dat betekent dat de consument tenminste enig inzicht dient te geven in de wijze waarop een onbevoegde derde de mogelijkheid heeft gehad om toegang te krijgen tot zijn bunq-account. Een andere regel zou de bank voor onaanvaardbare risico’s van misbruik plaatsen", aldus het klachteninstituut.

Uit de administratie van de bank blijkt dat de QR-code voor het koppelen van het nieuwe apparaat is gescand met de iPhone van de klant. De klant betwist dit. "Hoewel het aan de consument is om enig inzicht te geven in hoe zijn iPhone (feitelijk) gebruikt is voor het scannen van de QR-code, heeft de bank maar weinig moeite gedaan om toe te lichten hoe het (technisch) mogelijk is dat een QR-code op het ene apparaat gescand wordt door een ander apparaat, terwijl die apparaten niet fysiek bij elkaar in de buurt zijn", stelt het Kifid.

"Wellicht dat de QR-code op een of andere manier op het beeldscherm van de computer is geprojecteerd – de oplichter had immers via Anydesk toegang tot de computer van de consument – en dat de consument dit vervolgens met zijn iPhone gescand heeft." Voor het Kifid blijft het onduidelijk hoe de iPhone van de klant is gebruikt, maar het is wel duidelijk dat dit is gebeurd. Daarmee heeft de klant volgens het klachteninstituut grof nalatig gehandeld en wordt zijn vordering afgewezen (pdf).