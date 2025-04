Ransomware-aanval kost IKEA-franchisenemer 20 miljoen euro

Een ransomware-aanval die vorig jaar november plaatsvond kost IKEA-franchisenemer Fourlis twintig miljoen euro. De Fourlis Group is de exclusieve franchisenemer van IKEA in Griekenland, Cyprus en Bulgarije. De ransomware-aanval deed zich voor op 27 november, twee dagen voor Black Friday, en raakte systemen in alle drie de landen. Vanwege de aanval deden zich verstoringen voor bij het bevoorraden van winkels en 'e-commerce operaties'.

Systemen werden uiteindelijk zonder losgeld te betalen hersteld, aldus de groep. Het herstel was pas vorige maand volledig afgerond, zo staat het in financieel jaaroverzicht van 2024. De groep zegt verder dat het door de aanval in het vierde kwartaal vijftien miljoen euro heeft verloren en nog eens vijf miljoen euro in het eerste kwartaal van dit jaar (pdf). Hoe de aanvallers toegang tot de systemen konden krijgen heeft Fourlis niet bekendgemaakt. Bij de aanval zouden geen persoonlijke gegevens zijn gestolen.