AP draagt minister op illegaal verzamelde persoonsgegevens te vernietigen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft minister Van Hijum van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opgedragen om illegaal verzamelde persoonsgegevens te vernietigen. Het ministerie verzamelde die persoonsgegevens tussen 2016 en 2019 via heimelijke onderzoeken naar personen, organisaties en netwerken binnen de moslimgemeenschappen in Nederland, aldus de AP.

"Het verzamelen van persoonsgegevens in deze onderzoeken was illegaal, omdat het zonder wettelijke basis gebeurde en het ministerie er niet open over was", zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. Het ministerie gebruikte open bronnen, waaronder sociale media, gesprekken met andere personen en een extern onderzoeksbureau. Uit de door de toezichthouder geraadpleegde documenten blijkt dat zeker 31 mensen specifiek zijn onderzocht.

De rapporten over de onderzoeken naar deze mensen bevatten persoonsgegevens zoals de naam, gevolgde opleiding, werkgever, functie, gedragingen, religieuze overtuiging en denkbeelden. Daarnaast zijn nog eens honderden mensen genoemd in rapporten en andere documenten. Van hen is hun naam vermeld en de relatie tot de onderzochte persoon.

De AP droeg het ministerie eerder al op om mensen van wie de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt te informeren, wat inmiddels via een excuusbrief is gedaan. Volgens het ministerie zijn de betrokken mensen voor zover mogelijk benaderd met informatie over de verwerking van hun persoonsgegevens. Ook hebben zij als ze dat wilden inzage gekregen in de verzamelde persoonsgegevens, stelt het ministerie. De AP zegt dat erop dit moment geen aanleiding is om op grond van het onderzoek verdere maatregelen te treffen.

"De levens van onschuldige mensen zijn in kaart gebracht, zonder dat zij dat wisten. Niet door een inlichtingendienst of de politie, maar door een ministerie. Dit was fout en discriminerend. Dat heeft het ministerie erkend en dat is een mooie eerste stap. Maar daarmee is de kous niet af. Het ministerie moet die illegaal verzamelde gegevens over twee maanden vernietigen, zodat mensen nu nog de gelegenheid krijgen om te zien wat er precies over hen is geregistreerd", aldus Wolfsen.