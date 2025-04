Fraudehelpdesk ontving bijna 10.000 meldingen van telefonische oplichting

De Fraudehelpdesk heeft in de eerste drie maanden van dit jaar bijna tienduizend meldingen van telefonische oplichting ontvangen. Van januari tot en met maart kwamen er zo'n 9800 meldingen binnen tegenover 3000 een jaar eerder in dezelfde periode. "In 2024 zagen wij ook al dat het aantal meldingen van telefonische oplichting was verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder", zegt Tanya Wijngaarde van de Fraudehelpdesk tegenover het AD. Volgens de Fraudhelpdesk gaat het vaak om oplichters die zich voordoen als een helpdesk.

De meldingen zijn zowel afkomstig van slachtoffers en mensen die geen slachtoffer werden. Daarnaast gaat het alleen om meldingen die bij de Fraudehelpdesk binnenkwamen. Meldingen bij politie of bank zijn niet meegeteld. Minister Beljaarts van Economische Zaken maakte in februari bekend dat hij wil dat telecomproviders verkeersgegevens met banken kunnen delen. Zo kunnen banken bij telecomproviders controleren of iemand in gesprek is tijdens het overboeken van geld. Dit zou volgens voorstanders van het plan bankhelpdeskfraude moeten tegengaan.