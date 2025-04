Utrecht gaat geen scanauto's inzetten voor opsporen gestolen auto's

De gemeente Utrecht gaat geen scanauto's inzetten voor het opsporen van gestolen voertuigen, zo heeft burgemeester Dijkstra in een brief aan de gemeenteraad laten weten. Uit juridisch onderzoek blijkt dat de scanauto niet voor dit doel mag worden ingezet, omdat het in strijd met de AVG is. Vorig jaar maakte de gemeente Amsterdam al bekend dat het de AVG had geschonden door scanauto's voor dit doel in te zetten.

"De inzet van de scanauto voor het signaleren van gestolen voertuigen biedt kansen", zo liet Dijksma nog in 2021 weten. De burgemeester merkte op dat het meerwaarde heeft als scanauto's tijdens de reguliere controles op betaald parkeren ook gestolen voertuigen signaleren. "De gemeente Amsterdam zet haar scanauto’s al enige tijd in voor het signaleren van gestolen voertuigen. Tijdens het scannen van de kentekens controleert het handhavingssysteem ook of het om een gestolen voertuig gaat", aldus de burgemeester destijds. "Ook de Utrechtse scanauto’s kunnen technisch gezien op deze wijze worden ingezet voor de signalering van gestolen voertuigen."

Dijksma stelde dat er met betrokken partners werd gewerkt aan een juridisch kader voor het vastleggen van de voorwaarden voor het signaleren van gestolen voertuigen, waaronder de privacyaspecten. Zo zou er ook een Data Protection Impact Assessment (DPIA) plaatsvinden. Het plan was vervolgens om in 2022 met de proef te beginnen en die na een jaar te evalueren (pdf). In 2022 meldde de gemeente vervolgens dat de pilot mede wegens juridische problemen niet kon worden gestart.

"Bij het interne onderzoek van de juridische mogelijkheden, bij de verdere uitwerking van de pilot, stuitten we op verschillende vragen over het delen van gegevens met ketenpartners. Gelijktijdig aan het onderzoek in Utrecht besloot gemeente Amsterdam op basis van vergelijkbare vragen de inzet van scanauto stil te leggen en extern juridisch advies in te winnen", zo laat de minister nu in een brief aan de gemeenteraad weten.

Uit het juridisch onderzoek blijkt dat er geen wettelijke basis is om parkeerdata te delen met partners zoals de RDW en de politie, omdat het niet past binnen de publieke taak van de gemeente om parkeerbelasting te innen. Ook wordt het standaard delen van gegevens als bovenmatig beschouwd, voegt Dijksma toe. "Op basis van deze conclusies vinden we het niet verantwoord om de scanauto’s in te zetten voor het signaleren van gestolen voertuigen", aldus de burgemeester, die nu heeft besloten om de toegezegde pilot niet uit te voeren (pdf).