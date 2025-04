Amerikaanse dialysegigant DaVita getroffen door ransomware-aanval

De Amerikaanse dialysegigant DaVita is getroffen door een ransomware-aanval wat gevolgen heeft voor de dienstverlening, zo heeft het bedrijf vandaag aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC bekendgemaakt. DaVita levert allerlei nierzorg, onder andere aan 250.000 dialysepatiënten wereldwijd. Het bedrijf telt naar eigen zeggen drieduizend dialysecentra in vijftien landen, waarvan het grootste deel in de Verenigde Staten.

Volgens de verklaring van DaVita ontdekte het zaterdag dat het slachtoffer was geworden van een ransomware-aanval, waarbij bepaalde delen van het netwerk werden versleuteld. Na ontdekking van het incident werden de getroffen systemen geïsoleerd. De dialysegigant zegt aan het herstel van systemen te werken, waarbij het door externe partijen wordt geholpen.

De aanval heeft gevolgen voor een deel van de dienstverlening. Hoelang de verstoring aanhoudt is onbekend. Hoe de aanval mogelijk was en of er persoonlijke gegevens zijn gestolen is ook niet bekendgemaakt. Het onderzoek naar de aanval en impact daarvan is volgens de verklaring nog gaande.