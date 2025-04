DigiD maakt eenvoudige herauthenticatie via app weer mogelijk

De 'eenvoudige herauthenticatie' van DigiD die wegens problemen werd uitgeschakeld is weer voor gebruikers van de app beschikbaar. Dat laat DigiD-beheerder en overheidsinstantie Logius vandaag weten. De functie is vooral bedoeld voor mensen die vanaf een browser op de desktop met de DigiD-app bij een instantie willen inloggen. De gebruiker logt dan eerst in op de DigiD-app op zijn telefoon en kan vervolgens een koppelcode oproepen.

Deze koppelcode moet de gebruiker op de webpagina op de desktop invoeren. De website toont vervolgens een QR-code die de gebruiker met de DigiD-app moet scannen. Dit zorgt voor de koppeling tussen de desktop en smartphone. De app vraagt de gebruiker dan om het inloggen bij de betreffende dienst te bevestigen, waarna de gebruiker is ingelogd.

"Met eenvoudige herauthenticatie kunnen DigiD-gebruikers binnen een sessie van drie uur bij meerdere dienstverleners inloggen met hun DigiD-app (op een ander apparaat). De gebruiker hoeft alleen de eerste keer een koppelcode in te voeren en een QR-code te scannen", aldus de uitleg van Logius. Problemen bij het online switchen van eindgebruikers zorgden ervoor dat de functie sinds 17 februari stond uitgeschakeld, waardoor gebruikers bij herhaaldelijk inloggen via de DigiD-app altijd de QR-code moesten scannen.

"Sinds maandag 14 april 2025 is het weer mogelijk om sneller in te loggen met de DigiD app bij meerdere overheidsorganisaties. Wanneer een gebruiker is ingelogd met de DigiD app bij een overheidsorganisatie, kan hij met de app sneller opnieuw inloggen bij een andere organisatie. Hij hoeft dan geen koppelcode in te voeren en QR-code te scannen", aldus Logius vandaag.