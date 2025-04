Meta gaat 'AI' trainen met gegevens van Europese gebruikers

Meta gaat gegevens van Europese gebruikers gebruiken voor het trainen van de eigen 'AI-modellen'. Vorig jaar juni besloot het techbedrijf nog om het gebruik van persoonlijke gegevens van Europese gebruikers tijdelijk te pauzeren. De beslissing volgde na overleg met de Ierse toezichthouder DPC,

Deze week zullen Europese gebruikers van Meta's diensten een melding ontvangen, zoals in-app als via e-mail, waarin wordt uitgelegd welke data Meta gaat gebruiken. Meta stelt dat het gaat om "publieke content - zoals publieke posts en reacties". De melding bevat ook een link waarmee gebruikers via een apart formulier bezwaar kunnen maken tegen het gebruik van hun data. Het techbedrijf zegt alle bezwaarformulieren te zullen eerbiedigen.

"Het afschuiven van de verantwoordelijkheid op gebruikers is compleet absurd. De wet vereist dat Meta opt-in toestemming moet krijgen, niet een verborgen en misleidend opt-out-formulier biedt. Als Meta je data wil gebruiken, moeten ze om je toestemming vragen. In plaats daarvan laten ze gebruikers smeken om te worden uitgezonderd. We zijn met name verrast dat Meta zoveel moeite deed om allerlei afleidingen in te bouwen om ervoor te zorgen dat slechts een klein aantal gebruikers bezwaar maakt", liet de bekende privacyactivist en noyb-oprichter Max Schrems vorig jaar weten.