Levensduur van tls-certificaten verkort naar 47 dagen in 2029

De levensduur van tls-certificaten wordt in 2029 naar 47 dagen verkort. Dat heeft het CA/Browser Forum in een unanieme stemming bepaald. Op dit moment kunnen certificaten maximaal 398 dagen geldig zijn. Het CA/Browser Forum is een consortium van certificate authorities en ontwikkelaars van browsers, besturingssystemen en andere PKI-applicaties dat zich bezighoudt met het opstellen van regels voor certificaten en certificaatautoriteiten.

Certificaatautoriteiten geven de certificaten uit die websites gebruiken voor het opzetten van een beveiligde verbinding met bezoekers. De invoering van de verkorte levensduur zal gefaseerd plaatsvinden. Zo geldt vanaf 15 maart 2026 een maximale levensduur van 200 dagen. Een jaar later, vanaf 15 maart 2027, zullen tls-certificaten nog maximaal 100 dagen geldig kunnen zijn. Vanaf 15 maart geldt de uiteindelijke maximale levensduur van 47 dagen.

Het oorspronkelijke voorstel voor de kortere levensduur is afkomstig van Apple. Volgens voorstanders van een kortere levensduur van certificaten heeft dit allerlei veiligheidsvoordelen. In het geval van problemen met uitgegeven certificaten zullen die namelijk veel sneller verlopen dan nu het geval is. Ook zal het organisaties dwingen om hun werkwijze met betrekking tot certificaten te automatiseren, wat sneller tot het implementeren van best practices zou moeten leiden.

Let's Encrypt, de grootse certificaatautoriteit van dit moment, geeft certificaten uit die maximaal 90 dagen geldig zijn. Daarnaast zal het dit jaar beginnen met het uitgeven van certificaten met een levensduur van 6 dagen.