Apple gaat gebruikersdata analyseren voor eigen 'AI-modellen'

Apple gaat data van gebruikers analyseren om zo naar eigen zeggen de eigen 'AI-modellen' te verbeteren. Dit zal alleen gebeuren bij gebruikers die akkoord hebben gegeven om Device Analytics met Apple te delen. De analyses zullen worden gebruikt voor de samenvattingen, tekstgeneratie en andere features van Apple Intelligence.

Apple maakt gebruik van synthetische data voor het trainen van de eigen 'AI-modellen'. Met het analyseren van gebruikersdata wil het techbedrijf nu kijken hoe nauwkeurig het hiermee is. Het gaat hiervoor e-mails op de iPhones, iPads of Macs van gebruikers analyseren. Met de echte e-mails wil Apple kijken welke synthetische data het meest overeenkomt met of aansluit op echte berichten.

Het techbedrijf zegt dat de inhoud van gebruikte e-mails nooit het apparaat verlaat en nooit met Apple wordt gedeeld. "Een deelnemend apparaat zal alleen een signaal versturen welke van de varianten het dichtst bij de gebruikte data op het apparaat ligt, en Apple leert welke synthetische e-mails het vaakst op alle apparaten is gekozen, niet welke embedding door een individueel apparaat was geselecteerd", aldus de uitleg in een blogpost.

Apple zegt dat het op deze manier nauwkeurige synthetische data kan genereren zonder dat het hiervoor e-mails van gebruikers hoeft te verzamelen of lezen. "Deze technieken laten Apple algehele trends begrijpen, zonder informatie over individuen te leren, zoals welke prompts ze gebruiken of de inhoud van hun e-mails."