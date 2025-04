Kabinet vindt motie over harde voorwaarden voor TikTok overbodig

Een motie over het stellen van harde voorwaarden aan TikTok, waaronder de garantie dat er geen gegevens naar China worden gestuurd, is volgens het kabinet overbodig. Privacytoezichthouders kunnen onder de AVG 'ongewenste gegevensstromen' naar China al tegengaan, zo laat minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken in een reactie op de motie van de ChristenUnie weten.

De motie van Kamerlid Ceder verzoekt het kabinet om in Europees verband aan ByteDance harde voorwaarden te stellen om een verbod op TikTok te voorkomen, waarbij de garantie dat er geen gegevens meer naar China worden gestuurd er één van is. Vandaag wordt er in de Tweede Kamer over de motie gestemd en is minister Veldkamp nu met een waardering van de motie gekomen.

"De motie wordt door het kabinet overbodig geacht nu in de rechtsbescherming waartoe zij oproept reeds is voorzien", aldus Veldkamp. Hij voegt toe dat de AVG al de mogelijkheid biedt om aan een verwerkingsverantwoordelijke of verwerker een tijdelijke of definitieve verwerkingsbeperking, waaronder een verwerkingsverbod van persoonsgegevens, op te leggen.

"Ook biedt de AVG een toezichthouder de bevoegdheid om de opschorting van gegevensstromen naar een ontvanger in een derde land of naar een internationale organisatie te gelasten. Voor de gevallen waarin dit nodig is, beschikt de toezichthouder dus reeds op grond van de AVG over de mogelijkheden waar de motie om vraagt om ongewenste gegevensstromen naar China te tegen te gaan", gaat de bewindsman verder.