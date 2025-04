Europese Commissie bevestigt wegwerptelefoons voor topfunctionarissen

De Europese Commissie heeft bevestigd dat het topfunctionarissen van wegwerptelefoons voorziet, zoals eerder door de Financial Times werd bericht. De maatregel is niet nieuw en heeft niets met de Verenigde Staten te maken, aldus een woordvoerder van de Europese Commissie tegenover The Record. Maandag meldde de Financial Times dat Brussel personeel dat de Verenigde Staten bezoekt voorziet van wegwerptelefoons en eenvoudige laptops, om zo het risico op spionage tegen te gaan.

"We ontkennen dat we ons personeel instructies hebben gegeven om wegwerptelefoons te gebruiken tijdens officiële missies in de Verenigde Staten. Dat staat niet vermeld in de factsheets met reisadviezen of in andere documenten", aldus de woordvoerder. Die stelde wel dat de reisadviezen voor verschillende landen onlangs zijn bijgewerkt. Dit zou echter te maken hebben met de wereldwijde toegenomen dreiging met betrekking tot cybersecurity.

"We passen al lang het beleid toe om topfunctionarissen, vanwege de vertrouwelijkheid van de behandelde informatie, van wegwerpapparatuur te voorzien, waar dan ook in de wereld. En dit heeft niet iets specifiek met de Verenigde Staten te maken. Er is geen algemeen gebruik om specifiek functionarissen die naar de VS reizen van wegwerpapparatuur te voorzien."