Minister: politie gaat te lang bewaarde gegevens over burgers vernietigen

Politie gaat gegevens over burgers die het te lang bewaarde vernietigen, zo heeft minister Van Weel van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer laten weten. Onlangs oordeelde de Raad van State dat het te lang bewaren van gegevens moet stoppen. De politie wil de gegevens, die op grond van de Wet politiegegevens (Wpg) zijn verzameld, bewaren zodat die later mogelijk voor coldcasezaken zijn te gebruiken.

"Het gaat om een zeer grote hoeveelheid, onderling heel verschillende gegevens. Denk aan de registratie van een burenruzie, een rapport van de wijkagent over de dagelijkse surveillanceronde of het afhandelen van een verkeerszaak. De gegevens kunnen in principe op iedereen in Nederland betrekking hebben. In belangrijke mate gaat het om informatie over personen die niet verdacht worden van een strafbaar feit", legde de Raad van State uit.

Het gaat hierbij niet om informatie die gericht is verzameld voor het oplossen van strafzaken en dus in een strafdossier is opgenomen. In 2019 besloot de toenmalige korpsleiding om geen politiegegevens meer te vernietigen, uit vrees dat dit onderzoek naar cold cases zou belemmeren. Toenmalig minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid sprak zijn steun hiervoor uit. "Deze situatie duurt tot op heden voort", liet minister Van Weel afgelopen januari weten. Gegevens worden zodoende voor onbepaalde tijd bewaard.

"De hoeveelheid (persoons)gegevens die de politie met het oog op de uitvoering van de dagelijkse politietaak vergaart, is door de aard van het werk omvangrijk en ongericht", stelt de minister. "Om te komen tot een langere bewaartermijn van deze gegevens dienen de noodzaak tot bewaren van die gegevens en de evenredigheid van de uitbreiding van de termijn overtuigend te kunnen worden gemotiveerd." Iets wat volgens de Raad van State niet kon worden aangetoond, waardoor de opslag van tientallen jaren niet evenredig is.

"De voorlichting van de Raad van State laat geen ruimte voor de verlenging van de bewaartermijn", reageert Van Weel op het oordeel. "De politie gaat daarom over tot het vernietigen van gegevens die langer bewaard werden dan de in artikel 14 van de Wpg gestelde termijn." De bewindsman voegt toe dat de politie heeft laten weten dat dit geen eenvoudig proces is. "De korpschef zal daarom de wijze van vernietigen planmatig aanpakken met een bijbehorende realistische tijdlijn." Wanneer alle gegevens zullen zijn vernietigd is nog niet bekend.