Mozilla: geld Google noodzakelijk voor voortbestaan open web

Als Google geen betaalde overeenkomst met Mozilla mag sluiten om de standaardzoekmachine binnen Firefox te zijn, staat de toekomst van de browser op het spel en daarmee ook het open web, zo claimt Mozilla-directeur Laura Chambers. Het Amerikaanse ministerie van Justitie vroeg eind vorig jaar een federale rechtbank om verschillende maatregelen te nemen om zo het monopolie van Google op de markt voor zoekmachines te doorbreken.

Zo zou het techbedrijf de Chrome-browser moeten verkopen en mag Google geen betaalde overeenkomsten meer met Apple en andere partijen sluiten om Google automatisch de standaard zoekmachine op smartphones en in browsers te laten zijn. Mozilla ontving in 2021 nog 528 miljoen dollar van zoekmachine-aanbieders voor het instellen van hun zoekmachine als de standaardzoekmachine binnen Firefox.

Het grootste deel van het bedrag was afkomstig van Google. In 2022 ging het om een bedrag van 510 miljoen dollar en in 2023 zo'n 495 miljoen dollar. In verschillende landen is Google echter niet de standaardzoekmachine en heeft Mozilla deals met andere partijen gesloten. Mocht het verbod er komen dan zou Mozilla mogelijk moeten stoppen met het ontwikkelen van Gecko, de browser-engine waar onder andere Firefox gebruik van maakt.

Volgens Chambers is Gecko de laatste niet-Big Tech browser-engine. "Er zijn nog slechts drie browser-engines over en slechts één, Mozilla's Gecko, is geen eigendom van een Big Tech-bedrijf. Browser-engines vormen de werking van het web. Gecko drijft Firefox (en andere onafhankelijke browsers) aan en stelt privacy en mensen voorop. Als het verdwijnt, verdwijnt ook het open web", waarschuwt ze. De rechtszaak tussen de VS en Google zal maandag 21 april verdergaan.