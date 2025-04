Fontys lekte medische gegevens studenten, wijzigt Teams-instellingen

Fontys Hogeschool heeft gevoelige informatie van studenten gelekt, waaronder hun medische gegevens. Dat ontdekte Omroep Brabant. De onderwijsinstelling heeft naar aanleiding van het datalek besloten om de Teams-instellingen aan te passen. Volgens Omroep Brabant waren honderden bestanden op het netwerk van Fontys lange tijd eenvoudig in te zien.

"Het lek openbaarde zich als iemand zich via de website van Fontys, met vooral scholen in Brabant, aanmeldde voor een cursus van de hogeschool. Nog voordat er een contract was getekend of studiegeld was overgemaakt, ontving de geïnteresseerde een mail met daarin een speciaal Fontys-mailadres en logingegevens voor het intranet", aldus de omroep. Via de zoekfunctie kon vervolgens naar allerlei documenten worden gezocht, zowel actuele als jarenoude bestanden waren op deze manier te vinden.

De gelekte gegevens bestaan onder andere uit lijsten met pasfoto’s van studenten, thuisadressen, privé e-mailadressen en 06-nummers. Ook contactgegevens van docenten en interne e-mails tussen medewerkers van Fontys waren in te zien. Van enkele studenten werden gespreksverslagen met hun coach of mentor aangetroffen. Hierin stond soms zeer persoonlijke informatie over de student. Tevens werden mails met medische details gevonden, afkomstig van studenten die om extra tijd tijdens examens vroegen.

Fontys zegt dat het actie ondernemen heeft nadat vertrouwelijke informatie zichtbaar bleek in openbare Teams-kanalen. "Deze kanalen waren alleen toegankelijk voor mensen met een Fontys-account, zoals studenten en medewerkers, maar bevatten gegevens die niet voor iedereen binnen de organisatie bedoeld waren." De onderwijsinstelling laat verder weten dat het datalek niet had mogen gebeuren en biedt daarvoor excuses aan. Ook is een onderzoek naar de oorzaak aangekondigd.