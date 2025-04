SIDN: huidige keuze voor Amazon zullen we regelmatig evalueren

De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), de organisatie die de .nl-domeinnamen beheert, zegt de huidige keuze om een deel van het domeinregistratiesysteem naar Amazon te verhuizen regelmatig te zullen evalueren. Daarbij zal het ook onderzoeken wanneer een verhuizing op termijn naar een Nederlandse of Europese provider mogelijk is. Dat heeft SIDN via het eigen blog laten weten.

SIDN liet eerder weten dat het de afgelopen jaren steeds meer tijd kwijt is aan het domeinregistratiesysteem en met name de onderliggende infrastructuur. Vorig jaar kondigde de stichting aan naar de cloud van Amazon te verhuizen als basis voor een nieuw domeinregistratiesysteem. De verhuisplannen zorgden voor de nodige ophef, waarop het kabinet verschillende onderzoeken aankondigde.

Zo werd onder andere de AIVD gevraagd een risicoanalyse uit te voeren. Het kabinet stelde eerder dat SIDN de verhuizing naar Amazon mag doorzetten als het de door de AIVD geadviseerde maatregelen doorvoert. Vorige maand nam de Tweede Kamer unaniem een motie aan die de regering verzoekt om in overleg te gaan met SIDN en nationale cloudaanbieders, om ook het deel dat naar Amazon gaat weer in Nederland te krijgen.

Eind februari vond er al overleg plaats tussen SIDN en de Dutch Cloud Community (DCC). "We waarderen de intentie van SIDN om Nederlandse partijen te betrekken bij toekomstige plannen voor een exitstrategie. We begrijpen ook dat stappen in die richting gefaseerd zullen plaatsvinden, zodra geschikte alternatieven beschikbaar zijn. Het voornemen om de huidige keuze voor AWS regelmatig te evalueren en op termijn te onderzoeken of een verhuizing naar een Nederlandse of Europese provider mogelijk is, zien we als een een positieve maar ook logische ontwikkeling", aldus DCC.

"Wij zijn blij met het begrip van DCC dat de stappen in die richting gefaseerd zullen gaan plaatsvinden. De huidige keuze voor AWS zullen we regelmatig evalueren, waarbij we onderzoeken wanneer een verhuizing op termijn naar een Nederlandse of Europese provider mogelijk is", laat SIDN nu via het eigen blog weten. "Met DCC is afgesproken dat we de Nederlandse sector hier nauw bij betrekken, onder andere in het aankomende traject dat we onder leiding van het ministerie van Economische Zaken gaan volgen, om invulling te geven aan de Kamermotie."