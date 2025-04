Erlang/OTP SSH-servers via kritieke kwetsbaarheid over te nemen

Erlang/OTP SSH-servers zijn via een kritieke kwetsbaarheid op afstand door ongeauthenticeerde aanvallers over te nemen. De impact van het beveiligingslek is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 10.0. Alle Erlang/OTP SSH-server hebben te maken met de kwetsbaarheid, ongeacht de gebruikte versie. "Als je applicatie SSH-toegang via de Erlang/OTP SSH library biedt moet je ervan uitgaan dat je getroffen bent", aldus het beveiligingsbulletin.

Erlang is een programmeertaal en OTP is een verzameling Erlang libraries. Erlang/OTP biedt een ingebouwde SSH client en daemon. Het Secure Shell Protocol (SSH Protocol) is een protocol dat gebruikers op een beveiligde manier op bijvoorbeeld servers laat inloggen of op afstand machines beheren. Het beveiligingslek (CVE-2025-32433) bevindt zich in het verwerken van SSH-protocolberichten. Hierdoor kan een aanvaller ongeautoriseerde toegang tot kwetsbare SSH-servers krijgen en zonder geldige inloggegevens willekeurige commando's op de server uitvoeren.

Het probleem werd gevonden en gerapporteerd door onderzoekers van Ruhr University Bochum. Gebruikers worden aangeraden om te updaten naar OTP-27.3.3, OTP-26.2.5.11 of OTP-25.3.2.20. Securitybedrijf Horizon3 laat weten dat het ontwikkelen van een proof-of-concept exploit verrassend eenvoudig is. "Zou niet geschrokken zijn als proof-of-concepts snel verschijnen. Als je dit volgt is nu het moment om in actie te komen."