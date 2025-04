Datalek ministeries door omzetten documenten naar publicatieformat

Een datalek waar verschillende ministeries recent mee te maken hebben gekregen is ontstaan door het omzetten van documenten naar een publicatieformat, waarbij aanwezige metadata met gegevens van ambtenaren niet goed werd opgeschoond. Alle ministeries hebben bij de Autoriteit Persoonsgegevens een voorlopige melding van dit datalek gedaan. Dat laat staatssecretaris Szabo voor Digitalisering in een brief aan de Tweede Kamer weten.

"Het probleem is ontstaan in interne processen van ministeries als de betreffende metadata bij de omzetting van documenten naar een publicatieformat niet goed worden opgeschoond", aldus de bewindsman. "Op dit moment wordt nader onderzoek gedaan naar de exacte omvang van het probleem door alle documenten te scannen die via open.overheid.nl, Rijksoverheid.nl en Overheid.nl zijn gepubliceerd."

De eerste analyses laten zien dat zo’n 23 procent van de gepubliceerde documenten onjuist ingevulde velden in de metadata omvat. Het onderzoek is echter nog gaande. Volgens Szabo gaat het probleem met het lekken van gegevens waarschijnlijk verder dan de publicatieplatformen van de Rijksoverheid. "Er wordt onderzoek gedaan naar de totale omvang van het probleem. Het probleem speelt bij alle ministeries en het gaat in ieder geval om verschillende soorten documenten die op open.overheid.nl, Rijksoverheid.nl en Overheid.nl zijn gepubliceerd", legt de staatssecretaris uit.

Er zijn inmiddels acties genomen om te voorkomen dat nieuwe documenten worden gepubliceerd die metadata bevatten met persoonsgegevens van ambtenaren. Bijvoorbeeld met een extra controle voor de publicatie. Daarnaast wordt er gewerkt aan een plan van aanpak voor documenten die al gepubliceerd zijn. Szabo zegt te betreuren dat het datalek via de media bekend is geworden, voordat medewerkers zelf en de Tweede Kamer hierover zijn ingelicht. De staatssecretaris geeft aan voor de zomer met meer informatie over de afhandeling van het datalek te komen.