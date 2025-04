Defensie komt later dit jaar met campagne voor werven cyberreservisten

Defensie komt na de zomer met een campagne voor het werven van cyberreservisten. "Veel van de werkzaamheden zijn in de avonden of weekenden. Dat is best uitdagend met een gezin en een voltijdbaan, maar in mijn ervaring lukt het altijd wel", laat de commandant van de cyberreservisteneenheid tegenover de NOS weten.

Vorig jaar meldde toenmalig minister Ollongren van Defensie dat Defensie het aantal en de inzet van cyberreservisten wil gaan uitbreiden. "Bijvoorbeeld voor cyber zien wij veel in het uitbreiden van het reservoir aan cyberreservisten, die ook snel ingeschakeld kunnen worden. Het kan ook gaan om juridische speelruimte. Daarom heb ik opdracht gegeven om te onderzoeken hoe Defensie zich op basis van een gedegen juridische grondslag goed kan voorbereiden", aldus Ollongren destijds.

"Om wat concreter te worden: we hebben ook gewoon mensen nodig. We moeten bijvoorbeeld meer cyberreservisten aantrekken bij Defensie en afspraken maken met private partijen. We hebben voor cyberreservisten heel concrete doelstellingen. We hebben er nu 110. We willen naar 150 cyberreservisten. We spreken inderdaad met private partijen", stelde Ollongren ook. Inmiddels is het aantal toegenomen, maar uit operationele veiligheid noemt Defensie geen aantallen. Het aantal gewenste cyberreservisten zal in de cyberstrategie van Defensie worden genoemd, die deze zomer zou moeten verschijnen.