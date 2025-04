Kabinet wil 'AI-fabriek' in Nederland die data van burgers kan analyseren

Het kabinet wil een 'AI-fabriek' in Nederland laten bouwen, die onder andere data van burgers kan analyseren om 'individuele behoeften beter te begrijpen en om gerichte op maatgemaakte oplossingen aan te bieden'. Dat laat minister Beljaarts van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer weten.

De minister omschrijft een 'AI-fabriek' (of AI-faciliteit) als een one-stop-shop voor bedrijven, onderzoekers en overheden voor het ontwikkelen en testen van geavanceerde en betrouwbare 'AI-modellen' en toepassingen in de pre-commerciële fase, door het combineren van 'AI-rekenkracht', opslag van data en een kenniscentrum. Het kabinet liet onderzoek doen naar het nut van een 'AI-fabriek' in Nederland en stelt op basis van de uitkomsten dat zo'n faciliteit er moet komen.

"Voor de overheid biedt de AI-faciliteit kansen om AI-toepassingen te ontwikkelen die bijdragen aan publieke doelstellingen, zoals verbeteren en het personaliseren van de dienstverlening aan burgers en bedrijven. De overheid bezit en verwerkt immers grote hoeveelheden gegevens van burgers. En met AI kunnen deze data worden geanalyseerd om individuele behoeften beter te begrijpen en om gerichte op maatgemaakte oplossingen aan te bieden", aldus Beljaarts.

Een andere doelstelling waarbij een 'AI-fabriek' volgens de minister kan helpen is het vereenvoudigen van de communicatie tussen burgers en overheid. "Denk bijvoorbeeld aan AI-gebaseerde chatbots en virtuele assistenten", gaat de bewindsman verder. Een derde doelstelling die Beljaarts noemt is het vergroten van de veiligheid en het optimaliseren van overheidsprocessen. "AI kan de efficiëntie van overheidsinstanties vergroten door taken te automatiseren waardoor processen sneller worden afgehandeld."

Er is op dit moment geen budget op de departementale begrotingen voor het laten bouwen van een AI-fabriek. Er wordt onderzocht of er ruimte beschikbaar kan worden gemaakt binnen de begroting van departementen, stelt de minister. Ook wordt Groningen als locatie en als mogelijke medefinancier meegenomen. Daarnaast is in Groningen het bestuurlijke proces gestart om te onderzoeken of de 'AI-fabriek' voldoende meerwaarde oplevert voor de regio en of de financiering geregeld kan worden.