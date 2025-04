Zorgverlener VS lekt persoonlijke gegevens van 5,5 miljoen mensen

De Amerikaanse zorgverlener Yale New Haven Health (YNHHS) heeft de persoonlijke gegevens van meer dan 5,5 miljoen mensen gelekt. Het gaat om één van de grootste zorggerelateerde datalekken in de Amerikaanse geschiedenis. Yale New Haven Health is een zorgverlener in Connecticut, New York en Rhode Island en bestaat uit meerdere ziekenhuizen en zorgdiensten. Het telt 2700 bedden, 30.000 medewerkers en 7600 medisch personeel.

YNHHS ontdekte op 8 maart 'ongewone activiteit' op het eigen systeem. Verder onderzoek wees uit dat een aanvaller data van het netwerk heeft gestolen. Het gaat om naam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, etniciteit, social-securitynummer, patiënttype en medisch dossiernummer van patiënten.

Yale New Haven Health laat aan het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid weten dat de data van meer dan 5,5 miljoen mensen is buitgemaakt. Het is daarmee het grootste zorggerelateerde datalek in de VS van dit jaar en het op drie na grootste zorgdatalek aller tijden.