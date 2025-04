Rijk geeft duizenden afgeschreven laptops weg voor toegang digitale overheid

De Rijksoverheid geeft duizenden afgeschreven laptops weg aan mensen in een financieel kwetsbare situatie zodat die online hun overheidszaken kunnen regelen. Dat laat Digitale Overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken vandaag weten. De apparaten worden opgeknapt en vervolgens beschikbaar gesteld.

"Voor veel mensen in ons land is toegang tot digitale overheidsdiensten geen vanzelfsprekendheid. Zij kunnen hun zaken niet online regelen, simpelweg omdat ze geen geschikt apparaat hebben. Dit geldt vaak juist voor degenen die het meest afhankelijk zijn van overheidsdiensten", stelt Allemaal Digitaal, een instelling die is aangesteld als regievoerder voor de herinzet van de duizenden overheidslaptops.

Allemaal Digitaal is zowel verantwoordelijk voor het opknappen van de laptops als het verspreiden ervan via maatschappelijke organisaties. "Digitale toegang is essentieel en daarbij een voorwaarde om digitaal mee te kunnen doen in de digitale samenleving. De donatie van deze apparaten is een concrete stap om deze doelstelling te realiseren", zegt Nicolette Faneyte van het ministerie van Binnenlandse Zaken.