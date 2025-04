VK verplicht vanaf juli "effectieve leeftijdscontroles" voor online diensten

Online platforms, apps en diensten die content aanbieden die schadelijk voor kinderen zou zijn moeten vanaf 25 juli in het Verenigd Koninkrijk verplicht "effectieve leeftijdscontroles" uitvoeren. Dat heeft de Britse telecomtoezichthouder Ofcom vandaag aangekondigd. Volgens Ofcom moeten de maatregelen kinderen op internet beschermen. De regels waren al in conceptversie verschenen, maar zijn nu definitief gemaakt.

Eén van de aangekondigde maatregelen betreft 'effective age checks'. De 'meest risicovolle' diensten zoals Ofcom het omschrijft moeten zeer effectieve leeftijdscontroles toepassen om te identificeren welke gebruikers minderjarig zijn. Een van de manieren die Ofcom hiervoor noemt is 'photo ID matching'. Hierbij wordt de foto van een identiteitsdocument vergeleken met een selfie die de gebruiker maakt.

Ofcom had eerder nog zorgen over deze methode geuit, omdat niet alle kinderen en jongvolwassenen over een paspoort beschikken. Die zouden daardoor van bepaalde diensten kunnen worden uitgesloten. Sinds de consultatie over de regels vorig jaar mei zijn er echter nationaal goedgekeurde foto-identiteitsdocumenten beschikbaar gekomen die ook voor de leeftijdscontrole zijn te gebruiken, zo laat de toezichthouder weten.

Een andere methode die wordt genoemd is het gebruik van een gezichtsscan, waarbij een algoritme vervolgens bepaalt of de gebruiker volwassen is of niet. Ofcom noemt ook nog een methode waarbij ouders toestemming geven, maar merkt daarbij op dat platforms wel zeker moeten kunnen controleren dat het opgegeven e-mailadres daadwerkelijk van een ouder is en niet van een 'bad actor'. Platforms die zich niet aan de regels houden kunnen boetes krijgen die tien procent van de wereldwijde omzet of 18 miljoen pond bedragen, afhankelijk van welke hoger is.