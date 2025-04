Minister laat Cyberbeveiligingswet ook voor hoger onderwijs gelden

Denk hier alleen niet te makkelijk over. Ik werk zelf op een HBO instelling en juich dit besluit uiteraard toe omdat er vanuit het management teveel wordt gekozen om bepaalde zaken niet op te pakken of te accepteren. Uiteraard tot je gehackt wordt...dan komt er ineens een paar miljoen beschikbaar etc.



Nu wij onder deze wet gaan vallen is het geen keuze meer maar een verplichting. Maar let wel, dit gaat ontzettend veel tijd en geld kosten. Als ik bij ons kijk heeft elk IT-team het super druk en is onderbemand. De standaard zaken als updates en onderhoud etc. lukt nog net...laat staan dat er allerlei nieuwe en extra maatregelen onderzocht, ontwikkeld, getest en ingevoerd moeten worden waarbij vaak ook nog een aanpassing in gedrag of handelen nodig is van de eindgebruiker.



Dus ja we vallen nu onder deze wet, nee daar kunnen we de komende jaren niet 100% aan voldoen. Hoe graag ik het ook zou willen.