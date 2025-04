NRC: boodschappen duurder voor privacybewuste klant zonder bonuskaart

Privacybewuste mensen die geen gebruikmaken van een klantenkaart bij het doen van boodschappen kunnen honderden euro's per jaar extra kwijt zijn. Voor deze doelgroep worden boodschappen steeds duurder, zo stelt NRC op basis van eigen onderzoek. Konden vroeger alle klanten gebruikmaken van aangeboden kortingen, nu is dat alleen voor mensen die meedoen aan de loyaliteitsprogramma's.

De supermarkten verzamelen via de bonuskaarten allerlei informatie over hun klanten om zo interesseprofielen op te bouwen. NRC baseert dit op data-opvragen die lezers van de krant de afgelopen maanden voor het onderzoek deden. Zo gebruikt Albert Heijn aankoopgegevens om te bepalen of een bonuskaarthouder bereid is nieuwe producten uit te proberen.

Volgens onderzoeker Nick Bombaij van de Universiteit van Amsterdam is het lastig om te bepalen hoeveel de klantgegevens de supermarkten waard zijn en hoeveel korting ze daarvoor willen geven. Bombaij doet onderzoek naar de effectiviteit van klantbindingsprogramma’s, zoals spaaracties en klantenkaarten. De onderzoeker merkt op dat supermarkten niet veel kwijt zijn aan de exclusieve kortingen. Het gaat vooral om een verschuiving, waarbij de korting nu alleen bij klantenkaarthouders terechtkomt.

De Duitse consumentenorganisatie Verbraucherzentrale Bundesverband is deze maand een rechtszaak tegen Lidl begonnen over kortingen die alleen beschikbaar zijn voor gebruikers van de Lidl Plus-app. Volgens Verbraucherzentrale Bundesverband is het niet duidelijk dat klanten met hun persoonsgegevens voor de kortingen betalen. Via de rechtszaak moet duidelijk worden welke informatieplicht supermarkten hebben. Supermarktketens wilden niet met NRC praten over de loyaliteitsprogramma’s in relatie tot kortingen.