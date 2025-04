Websites provincies en gemeenten onbereikbaar door ddos-aanval

Websites van verschillende gemeenten en provincies zijn door een ddos-aanval onbereikbaar. "Onze provinciale website is momenteel niet bereikbaar, mogelijk vanwege een ddos-aanval. We doen er alles aan om de website zo snel mogelijk weer bereikbaar te maken", zo laat de provincie Noord-Brabant op X weten. "Ook Provincie Zeeland heeft te maken met een ddos aanval waardoor zeeland.nl niet te bereiken is", aldus de provincie Zeeland.

"Onze website is momenteel niet bereikbaar. We onderzoeken wat hier de oorzaak van is. Het zou mogelijk om een ddos-aanval kunnen gaan", meldt de provincie Noord-Holland op X. Threat intelligence platform Falconfeeds stelt dat naast de genoemde provincies ook de websites van de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel doelwit zijn of waren. Tot de getroffen gemeenten behoren Apeldoorn, Breda, Nijmegen en Tilburg, zo laat de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) tegenover het ANP weten.