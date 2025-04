Man krijgt 18 maanden cel voor bezit van malware en phishingsoftware

Een 24-jarige man is door de rechtbank Zeeland-West-Brabant veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien maanden wegens het voorhanden hebben van malware en software met de intentie om bankhelpdeskfraude en phishing te plegen. Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van 24 maanden geëist en een geldboete van 20.000 euro.

Op systemen van de verdachte werden onder andere 181 datasets met persoonsgegevens van personen aangetroffen, software voor het genereren van zogenoemde 'lead-lijsten' die bij fraude worden gebruikt, vpn-software "ter maskering van het ip-adres van de laptop", sms-scripts voor het uitvoeren van phishingaanvallen en een script voor het plegen van VIN-fraude. Het Openbaar Ministerie had de man ook het gebruik van de vpn-software ten last gelegd.

Verder beschikte de man ook over meerdere phishingpanels die bij phishingaanvallen worden gebruikt en malware genaamd 'UADMIN RAT', gericht op het infecteren en heimelijk beheren van telefoons, waaronder het opnemen van belgeschiedenis, chatgeschiedenis, het registeren van toetsaanslagen en het verkrijgen van toegang tot camera’s. Volgens de rechtbank is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte de phishingpanels in bezit had om daarmee cybercrime te plegen. "Eenzelfde redenering geldt voor het voorhanden hebben van een aan een Franse zorgverzekeraar gerelateerde phishingsite", aldus de rechter.

"De verdachte heeft actief deelgenomen aan een netwerk waarin hard- en softwareprogramma's werden gedeeld, die gebruikt werden voor phishing, bankhelpdeskfraude en VIN-fraude. Hierdoor stelde hij een heel netwerk in staat om op grote schaal fraude te plegen, wat kon leiden tot aanzienlijke financiële schade", oordeelt de rechter. Hoeveel schade door het toedoen van de verdachte is veroorzaakt kan niet uit het dossier worden vastgesteld, maar het is volgens de rechter aannemelijk dat het om grote bedragen gaat. Mede vanwege de jeugdige leeftijd van de verdachte legt de rechter een gevangenisstraf van 18 maanden op en geen geldboete.