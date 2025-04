'Googles zoekmachine in Europa naar laagste marktaandeel ooit'

Het marktaandeel van Googles zoekmachine in Europa is naar het laagste niveau ooit gezakt, zo stelt marktvorser StatCounter op basis van eigen metingen. Sinds de metingen begin 2009 begonnen bevond het aandeel zich altijd boven de negentig procent. Vorig maand is dat voor het eerst onder deze grens gedoken, met een aandeel van 89,5 procent, aldus StatCounter.

Op de desktop gaat de daling sneller en zit Google op een aandeel van 77,8 procent. In Nederland presteert Google iets beter dan het Europees gemiddelde, met percentages van respectievelijk 90 procent en 80,7 procent. Ook hier is de daling echter ingezet. Op afstand volgen in Nederland Microsoft Bing en DuckDuckGo,

"Sommigen zullen zeggen dat een daling van één procent niets voorstelt, maar als je kijkt naar het daadwerkelijke aantal gebruikers, is deze verschuiving aanzienlijk", zegt Hanna Bozakov van e-maildienst Tuta. Met vijf miljard internetgebruikers die van zoekmachines gebruikmaken gaat het om vijftig miljoen mensen die een andere zoekmachine hebben gekozen.

"We verwachten dat dit slechts het begin is en meer mensen wakker zullen worden en begrijpen dat de dominantie van Big Tech een probleem is dat alleen valt op te lossen door het kiezen van alternatieve diensten", stelt Bozakov. "Nu meer mensen zien hoe hun data wordt gebruikt en misbruikt door Big Tech, zullen meer mensen naar tools zoeken die hun recht op privacy respecteren."