'Angst voor big brother zorgt voor weerstand tegen monitoring warmtepomp'

Een deel van de Nederlanders is bang dat monitoring van een warmtepomp tot big brother-achtige situaties leidt, zo blijkt uit onderzoek van het ministerie van Economische Zaken. Via het onderzoek wilde het ministerie kijken of een garantie op de energieprestatie (EPG) de intentie om een warmtepomp aan te schaffen zou verhogen. Het rapport met de resultaten is nu openbaar gemaakt.

Wie wil meedoen aan de energieprestatiegarantie moet zijn warmtepomp laten uitlezen. Ook wordt het energieverbruik via een slimme meter uitgelezen. Zeventien procent van de deelnemers zegt waarschijnlijk geen gebruikt te maken van de energiegarantie als ze een warmtepomp zouden aanschaffen. Vijftien tot negentien procent vindt een EPG warmtepomp onaantrekkelijk of heel onaantrekkelijk. Een aanzienlijk deel van deze groepen heeft weerstand tegen het monitoren van de warmtepomp en het energieverbruik.

"Dat alles op afstand wordt gevolgd en je verplicht een slimme meter moet aanschaffen", reageert een deelnemer aan het onderzoek. "Dat ze je in de gaten houden vanaf afstand", laat een ander weten. "Big brother in huis hebben dat te hacken is door criminelen", is een andere gegeven reactie. Deelnemers werd ook gevraagd of ze bereid zouden zijn om hun slimme meter te laten uitlezen. 46 procent wil dit niet. Volgens de onderzoekers laat het onderzoek zien dat het uitlezen van de slimme meter een belangrijke drempel is voor de mogelijke aanschaf van een EPG warmtepomp.