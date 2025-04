Ministerie kondigt miljoenen extra aan voor 'AI-innovaties' en cybersecurity

Het ministerie van Economische Zaken heeft voor de komende jaren 16,2 miljoen euro extra beschikbaar gemaakt voor innovaties op het gebied van 'AI' en cybersecurity. Daarnaast is er ook nog geld van de Europese Commissie voor deze zaken beschikbaar, zo laat het ministerie vandaag weten. De 16,2 miljoen euro betreft 'nationale cofinanciering'.

Voor bepaalde onderwerpen uit het Europese Digital Europe Programme (DEP) kan de Nederlandse overheid nationale cofinanciering beschikbaar stellen. Hiervoor moet een project eerst Europese subsidie hebben gekregen. Voor de periode 2025 - 2027 zijn er weer verschillende onderwerpen aangewezen waar subsidie en cofinanciering voor kan worden aangevraagd, zoals 'dataspaces', 'AI Continent' en 'Advanced Digital Skills'.

Voor het onderwerp cybersecurity gaat het onder andere om het ontwikkelen van 'cybersecure tools' die van 'AI' gebruikmaken, het migreren naar een quantumbestendige Public Key Infrastructuur, het opzetten van nationale en grensoverschrijdende cyberhubs, verbeteren van het NCC-netwerk, het uitrollen van een Europese testinfrastructuur voor het migreren naar quantumbestendige encryptie en de adoptie van innovatieve cybersecurity-oplossingen onder het mkb.

"De snelheid van technologische ontwikkelingen buiten de EU en gebrekkige arbeidsproductiviteitsgroei zetten onze kansen onder druk. Via Digital Europe ondersteunen we daarom startups, mkb’ers, maakindustrie- en techbedrijven om samen met kennisinstellingen en overheden daarin juist te investeren", zegt minister Beljaarts, die tevens opmerkt dat een innovatieve digitale economie ook nodig is voor meer digitale onafhankelijkheid en veiligheid.

Eerder heeft het kabinet al de ambitie geuit om in 2030 bij de Europese top-3 te behoren wat betreft de toepassing van digitale technologieën door het mkb. "Dat betekent dat 95 procent van het Nederlandse mkb tenminste een basisniveau van digitalisering toepast ten opzichte van 75 procent in 2021. Inmiddels is het basisniveau in 2024 gestegen naar 81,5 procent. Om op 95 procent te komen, zijn dus nog substantiële stappen nodig", zo stelt het ministerie van Economische Zaken. Daarnaast is het streven om ook het gebruik van cloud, 'AI' en data analytics binnen het mkb te verhogen tot tenminste 75 procent in 2030.