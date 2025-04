Kabinet: handhaving acceptatieplicht digitale euro en contant geld zelf bepalen

Het kabinet wil dat Europese lidstaten zelf kunnen bepalen of en hoe een eventuele acceptatieplicht voor de digitale euro of contant geld wordt gehandhaafd. Dat laat minister Heinen van Financiën aan de Tweede Kamer weten in een verslag van de Eurogroep en Ecofinraad. De Eurogroep is een informeel orgaan waarin de ministers van de landen van de eurozone samenkomen om euro-aangelegenheden te bespreken. De Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin) is verantwoordelijk voor economisch beleid, belasting­vraagstukken en regelgeving inzake financiële diensten.

Onlangs vonden overleggen van beide organen plaats, waarbij ook de digitale euro werd besproken. In 2023 kwam de Europese Commissie met een voorstel voor de invoering van een digitale euro, waarbij winkels ook gedwongen worden betaalmiddel te accepteren, uitzonderingen daargelaten. Nu vinden er in EU-verband onderhandelingen over het voorstel plaats.

"Zoals eerder met de Kamer is gedeeld, is het kabinet voorstander van een acceptatieplicht voor contant geld en de digitale euro, mits die proportioneel en uitvoerbaar is", laat Heinen weten. "Er blijft in de Raad discussie over de uitzonderingen voor de acceptatieplicht voor contant geld." De minister voegt toe dat het kabinet vindt dat het aan lidstaten zelf is om te bepalen of en hoe de eventuele acceptatieplicht voor de digitale euro of voor contant geld gehandhaafd wordt.

Tijdens de overleggen onderschreven meerdere landen de oproep om stappen te zetten op de digitale euro. Daarnaast stelde de Europese Centrale Bank (ECB) dat de Europese Unie een digitale euro moet ontwikkelen, zo schrijft Heinen in het verslag. Afsluitend laat de bewindsman weten dat er onder het Poolse voorzitterschap van de EU voortgang wordt geboekt in de onderhandelingen over de digitale euro.