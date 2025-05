NCSC meldt grootschalige ddos-aanvallen op Nederlandse organisaties

De overheidsinstantie merkt op dat het niet altijd mogelijk is om inzicht te krijgen in de personen achter een ddos-aanval of hun motivatie.

De motivatie kan giswerk blijven, maar waar de aanval vandaan komt moet wel uit te zoeken zijn.Die IP pakketjes komen tochvandaan, dat is op te sporen en aan te pakken.Als het gespoofde IP's zijn dan is er vaak maar een enkele datacenter die daar achter zit.Zoek uit waar de pakketten vandaan komen, desnoods ga je router bij router metingen verrichten.Uiteindelijk kom je uit op een ISP die geen source-filtering doet en dan heb je de bron te pakken.Als de pakketjes vanaf geïnfecteerde apparaten komt zal het lastiger zijn om de aanvallers deze keer te vinden.Wat je wel hebt is een gigantische lijst van IP's die geïnfecteerde apparaten in hun netwerk hebben.Je kan met die lijst langs de ISP's gaan en verzoeken om de eigenaar te informeren over het probleem.(Is het probleem bij een volgende aanval niet opgelost, dan blacklist je gewoon die IP's.)Het helpt ook bewustzijn creëren: "