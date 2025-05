Meta gaat stemopnames AI-zonnebril standaard opslaan, zonder opt-out

Meta gaat de stemopnames van gebruikers van de eigen Ray-Ban-zonnebril standaard opslaan en biedt geen opt-out meer. Gebruikers kunnen in de cloud opgeslagen stemopnames wel via de instellingen verwijderen. Daarnaast zal 'Meta AI' bij het gebruik van de camera standaard zijn ingeschakeld, tenzij gebruikers de stembesturing uitschakelen. Dat heeft het bedrijf in het aangepaste privacybeleid en een e-mail aan gebruikers laten weten. Gebruikers zijn niet blij met deze aanpassing, zo blijkt uit reacties op Reddit.

De bril maakt onder andere gebruik van stembediening en biedt allerlei features, zoals vertalingen en een optie om in real-time informatie op te vragen over hetgeen waarnaar er gekeken wordt. Deze week is er een nieuwe versie van het privacybeleid van de bril van kracht geworden, zo meldt The Verge. Zo worden opnames standaard opgeslagen en kunnen worden gebruikt voor het verbeteren van Meta AI en andere Meta-producten.

Het gaat dan specifiek om wat gebruikers zeggen nadat ze het activatiewoord 'Hey Meta' hebben gezegd. "De optie om het opslaan van stemopnames uit te schakelen is niet langer beschikbaar", aldus een e-mail aan gebruikers. Die kunnen opnames van hun stem wel op elk moment via de instellingen verwijderen. De opnames kunnen zowel door mensen worden beluisterd als door machine learning gebruikt. De zonnebril is binnen Europa onder andere beschikbaar en ondersteund in Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Noorwegen, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Nederland staat niet in het overzicht van Meta vermeld.