Microsoft gestopt met Skype, verwijdert gegevens van gebruikers in 2026

Microsoft is gestopt met communicatiedienst Skype en zal gegevens van gebruikers die geen actie ondernemen in januari 2026 verwijderen, zo heeft het techbedrijf aangekondigd. De eerste versie van Skype verscheen in augustus 2003. De software werd overgenomen door eBay, om vervolgens in handen van een investeringsgroep te komen. Die verkocht Skype in 2011 aan Microsoft, dat een vervanger voor Windows Live Messenger zocht.

Microsoft trok gisteren de stekker uit Skype en stelt dat gebruikers kunnen overstappen naar Teams. Daarbij kunnen Skype-gebruikers van hun bestaande inloggegevens gebruikmaken. Skype-gebruikers die niet naar Teams willen overstappen hebben tot januari 2026 de tijd om hun gegevens te exporteren of te verwijderen. "Als u zich tegen die tijd aanmeldt bij Microsoft Teams Gratis, is uw Skype-gespreks- en chatgeschiedenis voor u beschikbaar. Als u geen actie onderneemt, worden uw Skype-gegevens in januari 2026 verwijderd", aldus de uitleg van Microsoft.