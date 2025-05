Androidversie Brave laat gebruikers irritante onderdelen op sites blokkeren

Er is een nieuwe versie van de Brave-browser voor Android verschenen die gebruikers irritante onderdelen op websites met een enkele tap laat blokkeren. Het kan dan gaan om sidebars met clickbait, advertenties die niet zijn te sluiten of andere 'paginarommel' die de in weg van wel interessante content zit, aldus de ontwikkelaars in de aankondiging.

"Het probleem is nog veel erger op smartphones, waar de beperkte schermgrootte ervoor zorgt dat elke banner nog opdringeriger voelt, met name op nieuws- of receptenwebsites", gaan de Brave-ontwikkelaars verder. Met de optie 'Block Elements' kunnen gebruikers allerlei elementen van een website blokkeren. Dit onderdeel is al aanwezig in de desktopversie van Brave, maar is nu speciaal aangepast en toegevoegd aan de Androidversie. Het blokkeren van elementen is ook weer eenvoudig ongedaan te maken.