Hongarije schendt met real-time gezichtsherkenning Europese wetgeving, zo stellen burgerrechtenbewegingen EDRi, Civil Liberties Union for Europe, het European Center for Non-Profit Law en de Hungarian Civil Liberties Union. Afgelopen maart nam het Hongaarse parlement verschillende amendementen aan die real-time gezichtsherkenning toestaan.

Voordat de nieuwe wetgeving van kracht werd mocht de Hongaarse politie gezichtsherkenning alleen inzetten voor ernstige misdrijven waarop een gevangenisstraf staat. Nu mag gezichtsherkenning voor allerlei overtredingen worden ingezet, zoals het niet oversteken via een zebrapad, aldus de burgerrechtenbewegingen. Ook bij verboden demonstraties kan de technologie worden ingezet.

De Europese AI Act staat in bepaalde gevallen live gezichtsherkenning toe. Het gaat dan om het zoeken van mensen die worden vermist of slachtoffer van mensenhandel of seksueel misbruik zijn. Andere uitzonderingen zijn het voorkomen van een 'specifieke en actuele' terroristische dreiging of het vinden van de locatie of het identificeren van personen die worden verdacht van misdrijven, waaronder terrorisme, mensenhandel, seksueel misbruik, moord, kidnapping, verkrachting, gewapende overvallen, deelname aan een criminele organisatie en milieudelicten.

"Het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie in Hongarije kan mensen ontmoedigen om hun fundamentele rechten uit te oefenen, met name de vrijheid van vereniging en vrijheid van meningsuiting. Wanneer mensen weten dat ze mogelijk worden gescand, geïdentificeerd en gestraft voor het deelnemen aan vreedzame protesten, zullen velen besluiten om niet deel te nemen", zo stellen de burgerrechtenbewegingen.

Met de nieuwe wetgeving kunnen de Hongaarse autoriteiten surveillance toepassen op een manier die in strijd is met de Europese AI Act. "Het toestaan van deze vorm van AI ondermijnt de vrijheid van meningsuiting, burgerparticipatie en uiteindelijk het vertrouwen van mensen in democratie", gaan de burgerrechtenbeweging verder. Die willen dat de EU de betreffende wetgeving snel inspecteert. "Het is een testcase van hoe serieus de EU de eigen AI-regels zal handhaven en de rechten van mensen zal beschermen."