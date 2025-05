Politie adverteerde 'valse ddos-websites' via Google-zoekadvertenties

De politie heeft de afgelopen weken verschillende 'valse ddos-websites' via Google-zoekadvertenties geadverteerd, zo is vandaag bekendgemaakt. De actie was vooral bedoeld om afnemers en geïnteresseerden in dit soort diensten te waarschuwen. Via ddos-diensten is het mogelijk om tegen betalingen ddos-aanvallen uit te laten voeren, om zo websites plat te leggen.

"Deze websites leken op echte ddos-diensten, maar in werkelijkheid werden deze gerund door de politie. Personen die een dienst probeerden af te nemen bij deze websites, werden direct geconfronteerd met een waarschuwingsbericht vanuit de politie", aldus de politie over de actie. "Het uitvoeren van een ddos-aanval is strafbaar en kan veel schade toebrengen. De politie sluit dergelijke acties in de toekomst niet uit." Op het uitvoeren van ddos-aanvallen staat een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar.

De politie maakt al een aantal jaren gebruik van advertenties op YouTube en de zoekmachine van Google om mensen voor het uitvoeren van ddos-aanvallen te waarschuwen. De advertenties worden sinds 2021 structureel getoond en verschijnen wanneer mensen op ddos-gerelateerde termen zoeken. "Zorgelijk is dat de zoekmachine ook resultaten laat zien die verwijzen naar verschillende aanbieders van software om een ddos-aanval uit te voeren. Het is daarom een relevant platform om jongeren te bereiken met een preventieboodschap over de gevaren en gevolgen van het plegen van cybercrime", aldus de politie vorig jaar.