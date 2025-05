Vermeende WhatsAppfraudeur had lijsten met 33 miljoen telefoonnummers

Een 21-jarige man uit Rotterdam die wordt verdacht van WhatsAppfraude beschikte over 33 miljoen telefoonnummers, waarbij er vooral werd gezocht naar vermogende senioren in Duitsland. Dat stelt het Openbaar Ministerie (OM). De man zou via WhatsApp hebben geprobeerd om mensen op te lichten, door zich als een bekende voor te doen en dan om geld te vragen.

Op de telefoons en laptop van de verdachte vond de politie ook belscripts voor bankhelpdeskfraude, lijsten met persoonsgegevens en telefoonnummers, alsmede een phishingpanel dat bij phishingaanvallen wordt gebruikt. Het ging in totaal om ruim vierduizend lijsten met in totaal 33 miljoen telefoonnummers. Volgens het OM had de verdachte het niet alleen voorzien op slachtoffers in Nederland maar ook in België, Spanje, Frankrijk en vooral Duitsland.

"Online zocht verdachte in welke provincie in Duitsland de meeste senioren wonen en hij bezocht pagina’s over in welke Duitse steden veel rijke oudere mensen wonen", zo stelt het Openbaar Ministerie. De verdachte zou hebben geprobeerd om vierduizend Duitstalige mensen op te lichten. Het OM eiste tegen de man een gevangenisstraf van 157 dagen, waarvan 100 voorwaardelijk en een taakstraf van 80 uur. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.