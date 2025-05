Firefox kan Chrome-wachtwoorden door securitymaatregel lastiger importeren

Firefox kan door een nieuwe securitymaatregel die Google aan Chrome heeft toegevoegd gegevens uit de browser lastiger importeren. Daardoor moeten gebruikers meer handmatige handelingen verrichten als ze van Chrome naar Firefox willen overstappen. Chrome-gebruikers kunnen sinds een aantal dagen 'Device Bound Session Credentials' (DBSC) testen.

DBSC moet cookiediefstal door bijvoorbeeld infostealer-malware voorkomen. Volgens Google raken veel internetgebruikers besmet met malware die sessiecookies van het systeem steelt. Deze cookies geven aan dat de gebruiker op een bepaalde website of account is ingelogd. Ze worden aangemaakt nadat de gebruiker is ingelogd. Door sessiecookies te stelen heeft een aanvaller dan ook direct toegang tot het betreffende account, waardoor het niet meer nodig is om het wachtwoord van de gebruiker te hebben of tweefactorauthenticatie te omzeilen.

Volgens Mozilla is DBSC fantastisch voor het beschermen van gebruikersgegevens tegen malware. "Maar het houdt ook in dat het erg lastig voor ons is om lokaal opgeslagen zaken als inloggegevens en betaalmethodes automatisch te importeren", aldus Mozilla's Anna Kulyk. De huidige oplossing van Firefox is hetzelfde als die het voor Safari toepast. Gebruikers krijgen instructies om hun Chrome-wachtwoorden naar een CSV-bestand te exporteren en dat CSV-bestand vervolgens binnen Firefox te importeren. Mozilla werkt aan patches om ervoor te zorgen dat gebruikers handmatig wachtwoorden kunnen importeren, maar zegt ook naar andere opties te kijken.