PowerSchool betaalde criminelen losgeld, scholen nu individueel afgeperst

Het Amerikaanse PowerSchool, een zeer grote aanbieder van software en cloudoplossingen voor onderwijsinstellingen, werd vorig jaar slachtoffer van datadiefstal en besloot de criminelen te betalen om de gestolen gegevens te vernietigen. Nu worden Amerikaanse en Canadese scholen en schooldistricten individueel afgeperst, zo laat het bedrijf weten.

PowerSchool claimt dat meer dan zestig miljoen leerlingen in meer dan negentig landen gebruikmaken van de diensten die het biedt. Bij de aanval zouden de persoonlijke gegevens van miljoenen leerlingen, ouders en leraren zijn buitgemaakt. Het totaal aantal slachtoffers is nog altijd niet bekendgemaakt. Het grootste schooldistrict van Canada meldde dat mogelijk veertig jaar aan gegevens is gestolen.

PowerSchool laat nu via de eigen website weten dat verschillende schooldistricten individueel worden afgeperst met gegevens die afgelopen december werden gestolen. "Elke organisatie die met een ransomware- of data-afpersingsaanval te maken heeft, moet een moeilijke beslissing bij dit soort cyberincidenten maken. Na de ontdekking van het incident in december hebben we de beslissing gemaakt om te betalen, omdat we dachten dat dit in het beste belang was van onze klanten, studenten en gemeenschappen die we dienen."

"We dachten dat dit de beste optie was om te voorkomen dat de data openbaar werd gemaakt en we vonden het onze taak om deze actie te ondernemen", laat PowerSchool verder weten. "Zoals het met dit soort situaties het geval is, was er een risico dat de aanvallers de gestolen data niet verwijderden, ondanks garanties en bewijs dat ze ons gaven." Leerlingen en leraren kunnen twee jaar op kosten van PowerSchool gebruikmaken van kredietmonitoring en 'identiteitsbeschermingsdiensten'. Verdere informatie over de huidige situatie is niet gegeven.