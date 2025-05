Webshop Marks & Spencer nog altijd niet hersteld van ransomware-aanval

De webshop van de Britse winkelketen is nog altijd niet hersteld van de ransomware-aanval die ruim twee weken geleden plaatsvond. Op 22 april kwam Marks & Spencer met een vrij summiere verklaring waarin het stelde dat het de dagen daarvoor door een cyberincident was getroffen. Op vrijdag 25 april besloot de winkelketen geen online bestellingen via de webshop meer te accepteren.

Bijna twee weken verder laat de webwinkel nog steeds weten dat het niet mogelijk is om bestellingen te plaatsen. Alle bestellingen die na woensdag 23 april zijn geplaatst heeft Marks & Spencer geannuleerd. Tevens heeft de keten ook de online vacaturepagina offline gehaald. Die meldt dat het niet mogelijk is om naar vacatures te zoeken of daarop te reageren. Om wat voor aanval het gaat heeft Marks & Spencer niet laten weten, maar de BBC meldt dat het om een ransomware-aanval ging. De laatste update van de winkelketen over het incident dateert van 25 april. Sindsdien is er geen nieuwe informatie gegeven.