Google Chrome gaat bezochte websites inspecteren op helpdeskfraude

Google Chrome gaat websites die gebruikers bezoeken inspecteren op helpdeskfraude en in het geval de browser denkt dat dit zo is een waarschuwing laten zien. Dat heeft Google aangekondigd. Chrome maakt al gebruik van Google Safe Browsing, dat voor bekende malafide websites waarschuwt. Volgens Google bestaat de gemiddelde malafide website minder dan tien minuten, waardoor deze websites nog niet altijd bekend zijn.

Om deze websites ook te kunnen identificeren gaat Chrome gebruikmaken van het on-device Gemini Nano large language model (LLM). Dit model zal de inhoud van mogelijk gevaarlijke websites inspecteren. Daarbij richt Google zich specifiek op helpdeskfraude. Bij dergelijke fraude krijgen slachtoffers pop-ups en meldingen van websites te zien dat er een probleem is met hun computer en ze een opgegeven telefoonnummer moeten bellen of bepaalde software installeren. Vervolgens nemen oplichters de computer over en stelen geld van bankrekeningen of laten slachtoffers voor het oplossen van de zogenaamde problemen betalen.

Wanneer de browser op bezochte websites kenmerken van helpdeskfraude herkent zal het Gemini Nano-model de inhoud van de pagina verder inspecteren. Google claimt dat hierbij de privacy van gebruikers wordt beschermd. "De on-device aanpak laat ons dreigingen zien zoals gebruikers ze zien", aldus het techbedrijf. De feature staat niet standaard ingeschakeld. Gebruikers moeten hiervoor de Enhanced Protection mode van Safe Browsing in Chrome inschakelen. Deze mode zorgt er wel voor dat er meer informatie naar Google wordt gestuurd. De scamdetectie is beschikbaar in Chrome 137 en komt later dit jaar beschikbaar voor de Androidversie van de browser.