Amnesty International wil volledig verbod van spyware zoals Pegasus

Amnesty International wil dat er een volledig verbod komt van spyware zoals Pegasus, zo heeft de mensenrechtenorganisatie laten weten in een reactie op de boete die spywareleverancier NSO Group kreeg opgelegd. NSO Group is de ontwikkelaar van Pegasus. Deze week oordeelde een federale jury in de Verenigde Staten dat het bedrijf een boete van ruim 167 miljoen dollar moet betalen wegens een spyware-aanval op veertienhonderd WhatsApp-gebruikers in 2019.

Pegasus is spyware waarmee het mogelijk is om slachtoffers via hun microfoon en camera te bespioneren en gesprekken en communicatie via WhatsApp, Gmail, Viber, Facebook, Telegram, Skype, WeChat en andere apps af te luisteren en onderscheppen, alsmede de locatie te bepalen. De spyware wordt al zeker sinds 2016 via kwetsbaarheden verspreid waar op het moment van de aanval geen update voor beschikbaar is.

"Dit is een belangrijke overwinning in de strijd tegen het misbruik van spyware", zegt Rebecca White van Amnesty International. "NSO Group, producent van de beruchte en zeer invasieve spyware Pegasus, is betrokken bij ernstige schendingen van de mensenrechten van burgers over de hele wereld, onder wie journalisten en activisten." Amnesty hoopt dat het vonnis een afschrikwekkende werking zal hebben op de spyware-industrie, haar investeerders en haar overheidsklanten.

De mensenrechtenorganisatie hoopt daarnaast op een volledig verbod. "Deze beslissing moet een wake up call zijn voor regeringen. Zij moeten proactieve, concrete maatregelen nemen om de surveillance-industrie te reguleren, waarborgen voor hun surveillancepraktijken afdwingen en programma’s zoals Pegasus, die inherent onverenigbaar zijn met mensenrechtenstandaarden, volledig verbieden."