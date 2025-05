Firefox test nieuwe 'toestemmingservaring' voor dataverzameling extensies

Ontwikkelaars van Firefox-extensies kunnen een nieuwe 'toestemmingservaring' testen om zo data van gebruikers te kunnen verzamelen. Op dit moment moeten extensies die gebruikersgegevens verzamelen of versturen een 'datatoestemmingsvenster' laten zien. Dit toestemmingsvenster moet duidelijk laten weten welke data er wordt verzameld en de gebruiker informeren over de gevolgen van het accepteren of weigeren hiervan.

Vorige maand stelde Mozilla dat deze vereiste voor de nodige overhead voor ontwikkelaars kan zorgen en ook zorgt voor een "verwarrende ervaring" voor eindgebruikers, die vaak voor elke extensie een ander datatoestemmingsvenster te zien krijgen. Deze verschillende toestemmingsvensters zorgen er ook voor dat het verwerken van nieuwe extensies meer tijd kost voor de reviewers, aangezien die moeten controleren of de betreffende code compliant is aan het Firefoxbeleid.

Als oplossing kondigde Mozilla een nieuwe "datatoestemmingservaring" voor extensies aan. Dit moet het eenvoudiger voor ontwikkelaars maken om hun extensies aan het Firefoxbeleid te laten voldoen. Verder krijgen gebruikers met een consistentere ervaring te maken over welke data wordt verzameld of verstuurd. Daarnaast wordt het makkelijker voor reviewers om Firefox-extensies te controleren.

De nieuwe 'Data Consent Experience' is nu door extensie-ontwikkelaars te testen in Firefox Nightly 139, een vroege testversie van de browser. Mozilla benadrukt dat het beleid voor het verzamelen van data niet wordt aangepast of de manier waarop extensies data kunnen verzamelen. Het moet het alleen eenvoudiger voor ontwikkelaars maken om toestemming te vragen en verwarring bij gebruikers verminderen.

Extensie-ontwikkelaars kunnen in het manifest.json-bestand van hun extensie opgeven welke gegevens ze willen verzamelen of versturen. Deze informatie wordt dan aan de browser doorgegeven en getoond aan de gebruiker als die de extensie voor de eerste keer installeert. Een gebruiker kan vervolgens het verzamelen van data toestaan of weigeren. Ontwikkelaars kunnen ook aangeven dat hun extensie geen data verzamelt.

Om de informatie voor zowel ontwikkelaars als eindgebruikers te standaardiseren heeft Mozilla categorieën in twee datatypes bedacht, namelijk persoonlijke data en technische en interactiedata. Zaken als locatiegegevens, zoekopdrachten, authenticatiegegevens en gezondheidsinformatie vallen onder de persoonlijke data. Technische data is bijvoorbeeld crashrapportages, extensiegebruik en instellingendata. Mozilla roept extensie-ontwikkelaars nu op om de nieuwe '"datatoestemmingservaring" te testen. Wanneer die in de definitieve versie van Firefox komt is nog onbekend.