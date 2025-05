WhatsAppfraudeurs moeten slachtoffers 53.000 euro schadevergoeding betalen

Twee mannen uit Apeldoorn die zijn veroordeeld wegens WhatsAppfraude moeten hun slachtoffers een schadevergoeding van 53.000 euro betalen. Daarnaast moeten de Apeldoorners van 24 en 25 jaar de 20.000 euro die ze met de fraude 'verdienden' aan de Staat terugbetalen. Dat heeft de Rechtbank Gelderland bepaald.

De mannen hadden het voorzien op vaak oudere slachtoffers, waarbij ze zich via WhatsApp voordeden als een kind of familielid van het slachtoffer. Daarbij vertelden ze slachtoffers dat hun telefoon kapot was gegaan. Het slachtoffer werd vervolgens overgehaald om geld over te maken. De slachtoffers maakten in veel gevallen grote geldbedragen over.

De verdachten verbleven tussen 1 juli en 5 juli 2021 samen met vier anderen in een vakantiebungalow in Beekbergen. Van daaruit vond de fraude plaats. De groep zat - samen met nog acht anderen - in een Snapchatgroep waarin uitsluitend werd gecommuniceerd over de fraude. Op de privételefoons van de mannen trof de politie verder afbeeldingen van bank- en persoonsgegevens aan die te linken waren aan aangiftes van verschillende slachtoffers. Volgens de rechtbank ging het om georganiseerde oplichting.

"Er moest gecommuniceerd worden met slachtoffers. Ook moesten er bankrekeningen en persoonsgegevens beschikbaar zijn en het overgemaakte geld moest zo snel mogelijk van de betreffende rekening worden gepind. Dit vereiste een intensieve samenwerking. Die samenwerking werd vergemakkelijkt door het gezamenlijke verblijf in de vakantiebungalow", aldus de rechtbank.

Aangezien de feiten bijna vier jaar geleden plaatsvonden besloot de rechtbank geen onvoorwaardelijke gevangenisstraffen op te leggen, maar voorwaardelijke gevangenisstraffen. De 24-jarige man kreeg een voorwaardelijke celstraf van vijf maanden en een werkstraf van 240 uur opgelegd. De rechtbank gaf de 25-jarige man een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden en een taakstraf van 140 uur.

Schadevergoeding

De 24-jarige man moet daarnaast aan negen van de slachtoffers een schadevergoeding betalen van in totaal ruim 38.000 euro. De 25-jarige man moet twee slachtoffers een schadevergoeding van bijna 15.000 euro betalen. Tot slot bepaalde de rechtbank dat de twee mannen het geld wordt ontnomen dat zij met de fraude 'verdienden'. Voor de 24-jarige man gaat het om een bedrag van ruim 11.000 euro, de 25-jarige man moet een bedrag van ruim 8.500 euro betalen.