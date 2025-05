Nieuw-Zeeland gaat socialmediaverbod voor onder de 16 jaar onderzoeken

Nieuw-Zeeland gaat een verbod op social media voor kinderen onder de 16 jaar verder onderzoeken, zo heeft premier Christopher Luxon laten weten. Vorige week kondigde Luxon een wetsvoorstel aan dat van een parlementslid van zijn eigen partij afkomstig is. Het gaat hier om een zogenoemde 'member's bill', die parlementsleden zelf kunnen indienen. Vervolgens moet het parlement het voorstel uit een reeks voorstellen van parlementsleden kiezen voordat die bij het parlement kan worden geïntroduceerd. Daarna moet het voorstel nog voldoende stemmen krijgen.

Luxon laat tegenover Radio New Zealand weten dat het socialmediaverbod nu als onderdeel van een werkprogramma van de overheid verder wordt onderzocht, Dat moet de vergroten dat het voorstel ook daadwerkelijk een wet wordt. Zo wordt gekeken hoe een eventueel verbod in Nieuw-Zeeland eruit kan zien en hoe andere landen hiermee omgaan. "Ik maak me zorgen over de schade die social media bij jonge Nieuw-Zeelanders kan aanrichten en ik denk dat het beperken van toegang voor onder de 16 onze kinderen helpt te beschermen tegen pesten, schadelijke content en socialmediaverslaving", aldus de premier.

Politieke partij ACT New Zealand stelt dat social media grote schade bij jongeren aanricht, maar een verbod "verkeerd" en "niet werkbaar" is. De partij is dan ook tegen het wetsvoorstel. "ACT maakt zich zorgen over de praktische uitvoerbaarheid van een verbod. Bijvoorbeeld het verplichten van alle socialmediagebruikers om overheidsidentificatie aan socialmediabedrijven te verstrekken brengt privacyvraagstukken met zich mee."